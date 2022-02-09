В России заблокировали сайт hromadske из-за материала об арестах крымских татар
В РФ стал недоступен сайт вещателя "Общественное телевидение" после того, как Генеральная прокуратура признала "экстремистским" материал о репрессиях в отношении крымских татар на территории оккупированного Крыма
Об этом сообщает Роскомсвобода и hromadske .
Инициатором блокировки сайта выступила Генпрокуратура РФ, которая признала "экстремистскими" материалы только по двум ссылкам. Поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, не открывается сразу весь сайт.
Экстремистским признали материал из интервью 2016 года с Гасаном Гаджиевым - членом партии "Хизб ут-Тахрир", где он рассказывает о репрессиях в отношении крымских татар на территории оккупированного Крыма, в частности, об арестах его однопартийцев.
Международная исламская партия "Хизб ут-Тахрир" признана террористической в России и Казахстане. Россия активно преследует участников партии на территории оккупированного Крыма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.11
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное