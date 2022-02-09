В России заблокировали сайт hromadske из-за материала об арестах крымских татар

Об этом сообщает Роскомсвобода и hromadske .



Инициатором блокировки сайта выступила Генпрокуратура РФ, которая признала "экстремистскими" материалы только по двум ссылкам. Поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, не открывается сразу весь сайт.



Экстремистским признали материал из интервью 2016 года с Гасаном Гаджиевым - членом партии "Хизб ут-Тахрир", где он рассказывает о репрессиях в отношении крымских татар на территории оккупированного Крыма, в частности, об арестах его однопартийцев.



Международная исламская партия "Хизб ут-Тахрир" признана террористической в России и Казахстане. Россия активно преследует участников партии на территории оккупированного Крыма.



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