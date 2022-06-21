Об этом сообщают российские СМИ.

Доступ к сайту был ограничен роскомнадзором по требованию генпрокуратуры РФ.

Формально доступ был ограничен одной из статей на сайте The Telegraph, которая вышла 23 февраля и была посвящена угрозе полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ.

21 марта суд в РФ признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России. 24 марта было объявлено о блокировании в РФ сервиса Google News.

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