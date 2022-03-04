В России заблокировали Facebook
Роскомнадзор принимал решение о блокировании доступа к соцсети Facebook
Об этом сообщает сайт органа .
РКН назвал этот шаг якобы ответом на дискриминацию российских СМИ со стороны Facebook.
Там сослались на закон РФ, который должен обеспечить доступ россиян к российским медиа на иностранных платформах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.96Продажа 32.8
- Актуальное
- Важное