В России заблокировали Facebook

Об этом сообщает сайт органа .



РКН назвал этот шаг якобы ответом на дискриминацию российских СМИ со стороны Facebook.



Там сослались на закон РФ, который должен обеспечить доступ россиян к российским медиа на иностранных платформах.

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