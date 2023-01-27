В России заблокировали доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

Об этом сообщили в РосСМИ ТАСС.

"Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления США и Федерального бюро расследований на территории РФ", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре также заявили, что сайты ЦРУ и ФБР были заблокированы "за распространение фейков".

Российские журналисты РБК отметили, что ведомство ограничило доступ "к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ". Также на этих ресурсах обнаружили материалы, "содержащие ложную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие вооруженные силы РФ"

Напомним, осенью заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления Дэвид Марлоу рассказал, что вторжение в Украину стало огромным провалом российского президента Владимира Путина и открывает возможности для западных спецслужб вербовать шпионов среди недовольных россиян .

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