Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".

Утром 6 марта в аэропорту Мурманска самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании "Северсталь" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы перед вылетом в Архангельск.

На его борту находились 50 человек: 47 пассажиров и три члена экипажа. Их доставили в здание аэропорта автобусом. Пострадавших нет. Мурманский аэропорт в связи с выкатом на два часа закрывался на прием и выпуск самолетов.

В ночь на 7 марта в аэропорту Казани самолет Bombardier CRJ-200 прилетевшей из Самары авиакомпании "ЮВТ Аэро" также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, когда выруливал с нее после посадки.

На борту самолета находились 38 человек, в том числе трое членов экипажа. Никто не пострадал. Видимых повреждений воздушное судно не получило. Аэропорт работал в штатном режиме.

Отметим, что канадский авиапроизводитель Bombardier присоединился к санкциям против авиакомпаний России еще в начале марта 2022 г. и прекратил поставки запчастей и техобслуживание своих судов.