В России за сутки произошли два авиаинцидента с пассажирскими самолетами Bombardier
Оба воздушных судна выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропортах Казани и Мурманска
Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".
Утром 6 марта в аэропорту Мурманска самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании "Северсталь" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы перед вылетом в Архангельск.
На его борту находились 50 человек: 47 пассажиров и три члена экипажа. Их доставили в здание аэропорта автобусом. Пострадавших нет. Мурманский аэропорт в связи с выкатом на два часа закрывался на прием и выпуск самолетов.
В ночь на 7 марта в аэропорту Казани самолет Bombardier CRJ-200 прилетевшей из Самары авиакомпании "ЮВТ Аэро" также выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, когда выруливал с нее после посадки.
На борту самолета находились 38 человек, в том числе трое членов экипажа. Никто не пострадал. Видимых повреждений воздушное судно не получило. Аэропорт работал в штатном режиме.
Отметим, что канадский авиапроизводитель Bombardier присоединился к санкциям против авиакомпаний России еще в начале марта 2022 г. и прекратил поставки запчастей и техобслуживание своих судов.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
- 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
- В конце 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к многочисленным поломкам и авариям пассажирских самолетов в России. В то же время авиавласти РФ предлагают продлить срок эксплуатации самолетов, уменьшив количество проверок на исправность и безопасность.
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