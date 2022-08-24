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В России за антивоенную позицию задержан еще один оппозиционный политик – экс-мэр Екатеринбурга Ройзман. В городе начались протесты

24 августа, 2022 среда
16:17
Мир

Евгений Ройзман был единственным из оставшихся на свободе ключевых независимых политиков в России — Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров и Илья Яшин уже находятся за решеткой, как и Алексей Навальный

Об этом сообщает ovd.news со ссылкой на российские оппозиционные телеграм-каналы.

В Екатеринбурге около 6 часов утра по местному времени задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана по статье о повторной дискредитации российской армии.

В квартире Ройзмана проведен обыск, на который не допускали адвокатов политика. Также полиция пришла в его частный музей "Дом Невьянской иконы" и в офисе Фонда Ройзмана.

Экс-мэр Екатеринбурга сообщил журналистам, что дело против него было возбуждено из-за того, что он использовал выражение "вторжение в Украину".

Против политика возбуждено уголовное дело из-за "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" (ст. 280.3 УК РФ). Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

После обысков, когда у Ройзмана изъяли технику и загранпаспорт, политика повезли на допрос в Главное следственное управление МВД Свердловской области. Стало известно, что дело против Ройзмана было возбуждено в Москве. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Москвы. После этого Ройзмана задержали на 48 часов, затем политика будут этапировать в Москву, где суд изберет ему меру пресечения.

Согласно версии силовиков, во время обыска дома у Ройзмана были найдены визитки украинских политиков, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.

Ройзман – популярный в городе политик, мэр Екатеринбурга (2013-2018 гг.) и депутат госдумы (2003-2007 гг.). В то же время Ройзман выступает против войны с Украиной, помогает екатеринбуржцам защитить свои права и критикует действия российских властей.

13 июля Евгений Ройзман опубликовал в своем твиттере фотографию с прошедшего в прошлом году форума независимых депутатов "Муниципальная Россия". Тогда на форум пришла полиция и задержала более 190 человек. На фотографии Ройзман снят вместе с другими независимыми политиками — Владимиром Кара-Мурзой, Андреем Пивоваровым и Ильей Яшиным. "Я один на свободе", – подписал изображение Ройзман.

Он был задержан через 42 дня после этой публикации. Кара-Мурза с апреля находится в СИЗО по обвинению в "распространении фейков" о российской армии, Илью Яшина по той же статье отправили под стражу в июле, а экс-координатора "Открытой России" Андрея Пивоварова – в том же месяце

На задержание Ройзмана отреагировали и в офисе другого опального российского политика. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в комментарии российской службе ВВС отметила:

"Полгода войны с Украиной Путин решил отметить показательным задержанием последнего оппозиционного политика, оставшегося на свободе".

О статусе Ройзмана в городе и области и его добром имени говорит и то, что за него фактически вступился и представитель президентской вертикали. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Ройзман "заслуживает справедливости и уважения".

"У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы были и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. И, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Я надеюсь, он их получит. Не могу не сказать о Музее Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю, что музей удастся сохранить, и он будет работать".

Российские политологи отмечают, что задержание очень популярного среди всех слоев населения политика может вызвать протесты в Екатеринбурге и области.

Протесты в Екатеринбурге из-за дела против Евгения Ройзмана абсолютно реальны, отмечает телеграмм-канал "Можем объяснить". Власти могут столкнуться с серьезным сопротивлением после задержания популярного экс-мэра.

"Ройзман – один из самых популярных людей в России, кроме того, он фантастически популярен в своем городе. Силовики, по-видимому, не хотели идти на столь резкое обострение", – объясняет политолог Леонид Гозман.

Большая популярность Ройзмана в народе отсрочила репрессии против него, но не предотвратила их, говорит о ситуации в родном регионе главный редактор издания Republic журналист Дмитрий Колезев: "Он реально самый популярный политик в Екатеринбурге и Свердловской области, причем он популярен не только среди либеральной оппозиции, но и в "глубинном народе"… Но, видимо, логика репрессий уже перевешивает политическую логику", – резюмирует журналист.

Колезев не исключил массовые акции в поддержку "народного мэра".

"Только через приемные Ройзмана прошли тысячи людей, которым Ройзман помог… Он выигрывал выборы мэра Екатеринбурга, его любят, знают и уважают в городе. При таком политике могут получиться. Но страх репрессий велик, поэтому однозначно сказать сложно", — рассуждает Колезев.

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Россия
пропаганда
война с Украиной
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