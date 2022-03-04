В России взорвался склад боеприпасов. Видео
В селе Теткино, расположенном на территории Курской области Российской Федерации, взорвался склад с боеприпасами
Об этом пишут росСМИ, передает Еспресо.TV .
"Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности во время ремонта военной техники", – говорится в сообщении.
"Да, кто же спорит. Нас там нет", – добавили в Сухопутных войсках.
- Напомним, корабль РФ уничтожил свой военный самолет "дружественным огнем" в акватории Черного моря.
- Оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии.
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