В России взорвался склад боеприпасов. Видео

Об этом пишут росСМИ, передает Еспресо.TV .



Также видео этого инцидента Также видео этого инцидента распространила пресс-служба Командования Сухопутных войск ВСУ в пятницу, 4 марта.

"Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности во время ремонта военной техники", – говорится в сообщении.

"Да, кто же спорит. Нас там нет", – добавили в Сухопутных войсках.

Напомним, корабль РФ уничтожил свой военный самолет "дружественным огнем" в акватории Черного моря.

Оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 систем артиллерии.