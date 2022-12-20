Об этом сообщает российские СМИ.

В Вурнарском районе Чувашии взорвался газопровод. Событие произошло недалеко от поселка Калинино.

Сообщается, что аварию спровоцировала утечка на подземном газопроводе.

В результате взрыва погибли три человека, еще один - ранен. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Пламя видели и жители окрестных сел, пожар уже ликвидирован.