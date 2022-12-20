В России взорвался газопровод: по меньшей мере три человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии
20 декабря в Чувашии взорвался газопровод. Известно о по меньшей мере троих россиян, погибших в результате аварии, еще один человек - в тяжелом состоянии
Об этом сообщает российские СМИ.
В Вурнарском районе Чувашии взорвался газопровод. Событие произошло недалеко от поселка Калинино.
Сообщается, что аварию спровоцировала утечка на подземном газопроводе.
В результате взрыва погибли три человека, еще один - ранен. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Пламя видели и жители окрестных сел, пожар уже ликвидирован.
- Напомним, 20 ноября сообщалось о возгорании на складе в центре Москвы, площадь пожара составила 2 тыс. м.
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