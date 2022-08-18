В России выбрали "руководителя" для оккупированных территорий Харьковщины

Об этом пишет Кавказ. Реалии.

"Загвоздка заключалась в том, что по административной структуре премьер-министром мог стать человек уровня вице-губернатора, а Алексеенко в настоящий момент мэр. Но учли его предыдущий опыт первым вице-губернатором Краснодарского края, поэтому назначение согласовали", - пояснил источник.

По данным издания, администрации Краснодара и Краснодарского края официально переход Алексеенко пока не комментируют.

Журналисты добавляют, что в мае прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил, что в отношении мэра Алексеенко сейчас ведется уголовное дело по обвинению в получении взятки. Дело было возбуждено в декабре 2021 года, а "решение о прекращении уголовного преследования Алексеенко следователями аппарата СУ СК России краем не принималось".

Ранее Алексеенко опубликовал видео с визита в Харьковскую область, сообщив, что Краснодарский край взял кураторство над регионом.

6 августа коллаборанта Владимира Сальдо, который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.

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