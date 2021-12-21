В России введены правила для ускоренных массовых захоронений во время военных конфликтов

Документ об этом был опубликован в понедельник, 20 декабря, на сайте МЧС России.



Новые положения об ускоренном массовом захоронении людей и животных, погибших в результате военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, вступят в силу с 1 февраля 2022 года.



Опубликованные на фоне напряжения из-за возможности военного вторжения РФ в Украину правила предусматривают, что при выборе мест захоронения следует учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, рельеф и расположение источника водоснабжения.



В документе говорится, что за подготовку и проведение похоронных работ будут отвечать региональные органы власти. На базе ритуальных служб будут создаваться команды по срочному захоронению трупов в военное и мирное время.

4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.

21 декабря Daily Star со ссылкой на собственные источники в разведке сообщает, что РФ планирует вторжение в Украину накануне католического Рождества.

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