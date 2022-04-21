В России вспыхнул пожар в одном из ключевых НИИ Минобороны РФ
В Твери горело главное здание 2-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ
Об этом сообщает Интерфакс.
На видео заметен большой пожар. Издание отмечает, что крыша горящего оборонного НИИ обрушилась.
Как отмечает Телеграмм-канал Baza, во время пожара погибли пять человек. Еще около 20-ти пострадали, трое из них находятся в реанимации
Справка: НИИ в Твери – центр разработки теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны страны, разрабатывающий навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.
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