В России вспыхнул пожар в одном из ключевых НИИ Минобороны РФ

Об этом сообщает Интерфакс.

На видео заметен большой пожар. Издание отмечает, что крыша горящего оборонного НИИ обрушилась.

Как отмечает Телеграмм-канал Baza, во время пожара погибли пять человек. Еще около 20-ти пострадали, трое из них находятся в реанимации

Справка: НИИ в Твери – центр разработки теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны страны, разрабатывающий навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.

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