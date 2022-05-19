Об этом информирует на странице в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

"С начала полномасштабных военных действий на территории Украины, в России постоянно отмечаются случаи поджога военных комиссариатов. Только за последнюю неделю таких случаев было 5 – в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске", – рассказал Алексей Громов.

Также заместитель начальника Генштаба подчеркнул, что рашисты начали укреплять позиции на аэродроме Зябровка в Гомельской области. Вероятно, именно этот аэродром будет использоваться как военная база РФ.

Кроме того, напряженная обстановка остается в Приднестровье, ведь российские военные в этом регионе переведены в полную боевую готовность.

В ночь с 14 на 15 мая 2022 г. в двух населенных пунктах России произошли новые случаи поджога местных военных комиссариатов. Поджоги произошли в поселке Пронск Рязанской области и городе Волгограде.

27 апреля аналитик и эксдепутат парламента Молдовы Оазу Нантой в эфире Еспресо заявил, что обстрелы здания так называемого МГБ непризнанного Приднестровья являются провокацией от российских спецслужб.

ЕС приветствовал "сдержанную реакцию Молдовы" на обострение в непризнанном Приднестровье.

10 мая глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила , что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове.

13 мая президент Зеленский заявил, что в непризнанном Приднестровье может быть до 15 тыс. войска.

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