В России всего за неделю сгорели пять военкоматов, – Генштаб ВСУ
19 мая заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов на пресс-конференции сообщил, что у россиян продолжают массово поджигать военкоматы, только за последнюю неделю сгорело пять. В частности, в Волгограде, Омске, Ростовской и Рязанской областях
Об этом информирует на странице в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.
"С начала полномасштабных военных действий на территории Украины, в России постоянно отмечаются случаи поджога военных комиссариатов. Только за последнюю неделю таких случаев было 5 – в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске", – рассказал Алексей Громов.
Также заместитель начальника Генштаба подчеркнул, что рашисты начали укреплять позиции на аэродроме Зябровка в Гомельской области. Вероятно, именно этот аэродром будет использоваться как военная база РФ.
Кроме того, напряженная обстановка остается в Приднестровье, ведь российские военные в этом регионе переведены в полную боевую готовность.
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