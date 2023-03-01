Первый российский план заключался в том, что они войдут в Украину стройными маршевыми колоннами, посадят Медведчука на царство и Царева на какое-то другое место, тихонечко уничтожат всех активных украинцев и станут великой империей.

Этот план мы им забили в глотку и трижды провернули, как в порнографической версии великой русской поэмы "Мцыри", где-то в марте-апреле прошлого года.

Второй российский план заключался в использовании связи дешевых беспилотников и большого количества косой, но мощной артиллерии.

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Этот план накрылся объектом, похожим на Диану Панченко, где-то летом — когда по складам со снарядами начали прилетать Хаймарсы, и огненный вал как-то приуныл. В процессе унижения россияне потеряли контроль над Херсоном, Харьковщиной и частью Луганщины.

Третий план заключался в принуждении нас к миру путем атак гражданской энергетической инфраструктуры. Результат — теперь у нас много злобы, а у РФ мало ракет.

Еще может быть много "но". Россияне уже готовы превратиться в китайского сателлита, чтобы выпросить у китайцев оружие и не потерять то, что уже захватили. Мы очень зависимы от западной помощи, которая идет медленно и находится под постоянной угрозой политического шантажа.

Сейчас мы на четвертой стадии. Четвертый план россиян заключается в использовании больших волн человеческого и немного зловонного мяса для медленного захвата Донецкой области.

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Но теперь у нас есть свой план. Наш план состоит в том, чтобы это мясо перемолоть, подготовить свои новые части с использованием западной техники и дать им... того же Дианопанченкоподобного объекта.

Здесь еще может быть много "но". Россияне уже готовы превратиться в китайского сателлита, чтобы выпросить у китайцев оружие и не потерять то, что уже захватили. Мы очень зависимы от западной помощи, которая идет медленно и находится под постоянной угрозой политического шантажа.

Впрочем, с каждым днем у противника становится меньше вариантов действий. А у нас все больше.

Настраивайтесь, что завтра это не кончится. Но настраивайтесь на то, что если мы все поступим правильно, закончится это победой.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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