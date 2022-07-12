Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что оспой заболел молодой человек, прибывший из стран Европы и обратившийся в госпиталь с характерной сыпью. Исследование подтвердило, что пациент был инфицирован обезьяньей оспой.

Пациента изолировали. Российское ведомство сообщает, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни нет.

"Все контактные лица своевременно установлены и находятся под контролем. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. За счет своевременно начатого эпирасследования возможность дальнейшего распространения инфекции куплена", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 23 мая в Аргентине зафиксировали первый случай обезьяньей оспы.

По состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.

21 мая первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Швейцарии.

22 мая Израиль подтвердил случаи заболевания оспой обезьян.

А Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

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