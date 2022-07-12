В России впервые обнаружили обезьянью оспу
На территории РФ подтвержден первый случай заражения вирусом обезьяньей оспы
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что оспой заболел молодой человек, прибывший из стран Европы и обратившийся в госпиталь с характерной сыпью. Исследование подтвердило, что пациент был инфицирован обезьяньей оспой.
Пациента изолировали. Российское ведомство сообщает, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни нет.
"Все контактные лица своевременно установлены и находятся под контролем. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. За счет своевременно начатого эпирасследования возможность дальнейшего распространения инфекции куплена", - отмечается в сообщении.
- Напомним, что 23 мая в Аргентине зафиксировали первый случай обезьяньей оспы.
- По состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.
- 21 мая первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Швейцарии.
- 22 мая Израиль подтвердил случаи заболевания оспой обезьян.
- А Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
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