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В России впервые начали суд над пленным украинским военным, – СМИ

7 апреля, 2023 пятница
01:07
война с Россией

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 6 апреля начал рассматривать дело 44-летнего украинского морского пехотинца Антона Чередника

Об этом сообщает издание "Ґрати".

Это впервые процесс над украинским военным, взятым в плен, проходит в российском суде. Ранее подобные дела рассматривались в так называемых террористических судах "ДНР" и "ЛНР".

Антон Чередник был обвинен в убийстве жителя поселка Мирное возле Мариуполя. По версии следствия, военный сделал это после того, как мужчина не смог сказать слово "паляныця". Украинский морпех в российском судилище обвиняется сразу по четырем статьям: в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими лицами, убийстве и прохождении обучения для террористической деятельности статья 205.

В ходе заседания 6 апреля в суде озвучили только позицию обвинения, без изучения доказательств и показаний самого Чередника.

Как пишут "Ґрати", прокурор Ирина Напалко в течение часового заседания десятки раз повторила, что все, что делал Чередник, было направлено на "насильственное захват власти и смену конституционного строя "ДНР".

Обвинение считает, что Чередник убил потерпевшего "на фоне ненависти к представителям российской национальности, сторонникам "русского мира" и лицам, поддерживающим суверенитет "донецкой народной республики".

Также прокурор заявила, что Чередник "применил методы", запрещенные Женевской конвенцией О защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и дополнительным протоколом I О посягательстве на жизнь и неприкосновенность мирного населения от 8 июня 1977 года.

Антон Чередник сказал, что признает себя частично виновным в убийстве и готов дать показания в суде по этому обвинению. Намерения захватить власть он не признал, как и того, что проходил обучение, чтобы совершить теракт.

Назначенный ему адвокат рассказал в комментарии российскому порталу Activatica.org, что в ходе предварительного следствия украинский военный "в полном объеме признавал себя виновным", а во время судебного заседания сменил позицию.

"Для того, чтобы выяснить его окончательную позицию о признании или непризнании, частичное или полное признание [вины] по его ходатайству суда будет встреча в СИЗО наедине с подсудимым, где он окончательно разъяснит свою позицию, – сказал адвокат".

Антон Чередник родился в Днепре, жил в Кривом Роге. Судимостей не было. В марте 2016 года он пришел в Криворожский городской военный комиссариат добровольцем и вступил в ВСУ. Вместе с другими добровольцами 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ прошел обучение в 169-м центре сухопутных войск Украины "Десна" в Черниговской области. После учебы заключил контракт на службу в ВСУ.

Когда год назад его захватили в плен русские, он служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты в звании старшего сержанта. 4 апреля 2022 года Чередник попал в плен, а 8-го его отправили в следственный изолятор в Донецк.

В плену Чередника допрашивали, в интернете опубликовано несколько видео, отличающихся по содержанию в деталях.

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