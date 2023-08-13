Потому что действительно главной темой была системная травля любых проявлений в РФ несогласия с войной.

Нашли сразу несколько историй. В одной избили каких-то "участников СВО", в другой — женщина ругалась, чтобы не плели маскировочные сетки для СВО на детской площадке, в третьей — дядя наехал на подростка с кепкой в буквах "Z".

Кстати, если кто-то хочет увидеть настоящую травлю, то стоит почитать, что пишут упомянутой женщине. Она выразилась в том смысле, что не готова менять мужчину на "Ладу-Калину" в безумной войне Кремля. Угрожают изнасиловать ее и ее малолетних детей, порезать. Там такие глубины "русской души" открываются, что Достоевский еще пару романов написал бы.

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А еще был штраф за высказывание небезызвестного персонажа, что тех, кто поперся воевать в Украину, нужно прибить. Даже извлекли дело прошлогоднее, еще за март, когда российский полицейский пытался осудить пенсионера за "Слава Украине!", но получил штраф на покрытие судебных издержек противоположной стороны.

Все дела – из разных регионов РФ. Даже время разное. Большинство участников уже получили судебные приговоры, штрафы. Но всю текущую неделю на ведущих российское ток-шоу их елозили. Требовали пересмотреть и увеличить наказание. И в трех случаях я уже видела сообщения, что начали пересмотр дел.

К чему я это рассказываю? К тому, что забудьте все, что вы знали о России последних 20-30 лет. И срочно читайте о сталинском СССР. Потому что буквально через пару месяцев они возродят ГУЛаг со всеми практиками НКВД. Все к этому идет.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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