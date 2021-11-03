В России возле Иркутска разбился самолет Ан-12

По данным ТАСС, погибли 5 человек. Точное количество членов экипажа пока неизвестно, источники предполагают, что в общей сложности их было семеро.



РБК-Украина сообщает, что среди членов экипажа могли быть граждане Украины.



3 ноября самолет Ан-12 белорусского производства исчез с радаров в районе села Пивоварихи в 7 км от Иркутска после того, как сообщил, что идет на второй круг посадки. Позже выяснилось, что судно разбилось, а вокруг вспыхнул пожар.



Самолет белорусского производства, построенный более 53 лет назад, осуществлял транспортировку продуктов. Точной причины авиакастрофы не назвали, ведется расследование.



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