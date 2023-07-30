Двойная история, два сценария. С одной стороны, Россия наносит коварные ракетные удары по объектам нашей гражданской инфраструктуры, в частности на Одесчине. И с другой стороны, Путин пытается продемонстрировать, что он не представитель уже даже не третьего мира, а четвертого. И собирает африканский конгресс, на котором, кстати, проявился Пригожин. То есть всемирная империя, бросающая вызов НАТО, нуждается в помощи африканских князьков. Которые должны надавить на мировое сообщество, дескать, чтобы спасти нас от голода, идите на условия Путина. Я правильно понимаю эту диспозицию?

Путин на этом шоу испытал уже два унижения. Во-первых, из африканских князьков, как вы справедливо выразились, всего треть появились на форуме, а во-вторых, как его злой гений в кулуарах форума появился цветущий Пригожин. Еще раз напомню, в общем-то, власть Путина очень резко ослабла после событий 22 июня. Здесь в Вашингтоне есть такой нарратив, что Путин не может отдать приказ Пригожину, потому что, видимо, понимает, что этот приказ не будет исполнен.

Как может этот человек отдать приказ о ядерном ударе?

Так что все ядерные угрозы Путина они после 22… Но я никогда им не верил. Я полагал, что это шантаж. Но они обнулились даже в Вашингтоне. Вот вы знаете, на последней Аспенской конференции первые лица государства издевались над Путиным. Вот этот же директор ЦРУ Бернс, к которому у нас много претензий, мы говорили об этом с вами в прошлый раз, он прославился отличным афоризмом: 22-24 июля мы увидели, что Путин Голый король. Но что еще удивительнее, что он уже целый месяц не может одеться. И вот сегодняшнее триумфальное появление, Пригожина с африканскими ребятами показало, что Путин уже месяц ходит без трусиков. И продолжает еще чем-то угрожать миру.

Во всяком случае, насколько я понимаю, с Пригожиным они решили разменяться. Он отступает Путину Калугу, Брянщину и Садовое кольцо, а тот отступает ему российские интересы в Африке, Беларуси и не только там. Такой непаритетный, но тандем.

Вы знаете, я бы не преувеличивал личную роль Пригожина. Его бы пристрелили, как обычного бандита, давно, если бы за ними не стояли какие-нибудь весьма влиятельные силы в Москве. Те, кто бросил вызов Путину и не подчинился его приказу еще 24 июня, и в общем заставили Путина терпеть такое «piquante situation», как говорят французы. Я бы сказал, пользуясь аналогией из российской истории, что 24 июня в России установилось двоевластие, 2 центра силы. Да, он центр силы, отдает еще какие-то приказы, собирает африканских вождей, продолжает преступные налеты на украинскую инфраструктуру. Но есть и другой центр силы, который не позволил ему ликвидировать мятеж Пригожина. Я называю этих людей "партией почетной капитуляции". Люди, которые поняли, что Путину не удастся схватиться за свою почетную ничью, к которой с помощью разных посредников он склоняет Украину. Украина сказала, что даже если одно село останется в руках россиян, они не перестанут воевать. И Запад, невзирая на свои колебания, не сможет заставить Украину отказаться от этой позиции. Эти люди реалисты. Они понимают, что война проиграна. И что российской элите нужно сейчас заняться более серьезными вещами – сохранением власти и собственности в проигравшей войну стране.

Но мы видим стабилизацию системы в новом формате. Вместо такой исторической аналогии с семибоярщиной, я бы сейчас использовал такой термин, как семигенеральщина. То есть, все остались, кроме Суровикина, на своих местах. Я думаю, в подвале ему подрехтовали зубы стоматологи в штатском. Но Шойгу в должности, уехал в Корею. Герасимов в должности. Даже не заменили оперативных генералов, кроме командующего 58-й армией Попова.

Кстати, да, вы верно указали. Не только Суровикина нет, но нет и Попова.

Насколько мне известно, он отправлен в почетную ссылку, не очень даже почетную

как на сегодня - заместителем командующего в Сирии. И вот последние сообщения говорят о том, что 58-я армия проседает под украинским контрнаступлением. И Попов, очевидно, был прав в своих предупреждениях. Он же отчаянно кричал: "У нас не хватает средств контрбатарейной борьбы, солдаты истощены, у них нет ротации". Ну, мы видим, что он, наверное, был прав. И вот этот пример Попова только усугубит диссидентство в генеральских кругах и породит семигенеральщину, о которой вы говорите.

С другой стороны, появляются новые очередные трубадуры идеи новой долгой войны, в частности Картаполов, некий представитель российского политического истеблишмента, незаурядный деятель госдумы, начал говорить, вы не понимаете, мол, для чего мы сейчас делаем все это - мы же готовимся к Великой войне.

Несмотря на свои высокие генеральские погоны, он просто пропагандист, повторяющий запросы власти. Я думаю, что он проболтался, у него не было такой задачи. Но это тайные надежды Путина. Я-то понял эту стратегию, помните, где-то после падения, после сдачи Херсона, кажется, Путин в каком-то своем выступлении о том, как он заботится о российских военных, сказал: мы должны заботиться о том, чтобы раз в полгода военнослужащие получали отпуск на 2 недели.

То есть у него в голове уже была концепция очень длительной войны.

Ну понимаете, как у классика Оруэлла: Евразия вечно будет с Остазией и годами ничего не меняется, примерно та же линия столкновения. Но в целом он остается у власти, и ничего не угрожает власти великого брата. Вот Путин надеется на эту продолжительную войну, которая позволит ему…. Если не удастся склонить Украину и Запад на почетную ничью, то долгая позиционная война тоже дает ему шанс на сохранение власти.

С другой стороны, Андрей Андреевич, мы также осознаем, что вопросы ресурсов и внутренних процессов в России также есть. И Путин, конечно, надеется на долгую войну. Она нужна ему для стабилизации своего положения, он будет опираться на генералов, то есть, не только на генералов ФСБ, но и на генералов военных, которые будут пилить соответствующие бюджеты для того, чтобы война продолжалась и стабилизировала путинскую ситуацию, оберегая от различных дополнительных циклов.

Да о выборах можно забыть. Во-первых, их и нет в России уже лет 20. Большой разницы между объявлениями военного положения и какой-то масштабной фальсификации нет. Я думаю, что мы вступили в другую ситуацию. Это двоевластие, которое может уже перерасти во многовластие, означает, что по ленинскому принципу война империалистическая переросла только с одним важным дополнением не в гражданскую войну, а в мафиозную. Для гражданской войны, как это ни парадоксально, в России нет граждан. И мы же помним, что гражданская война, между прочим, это была ужасная трагедия для всех народов бывшего Советского Союза и Российской империи, которая происходила в Украине, все прекрасно помнят. Но все же белые и красные, они боролись за какие-то идеалы. У них были какие-то представления о будущем России или Украине, если речь идет о гражданах. А здесь же есть эти мафиозные кланы. Атака на Шойгу, с одной стороны, конечно, это атака той "партии почетной капитуляции", которая хотела бы выйти из войны как можно скорее. Но она носит и мафиозный характер. Шойгу ведь не просто, как говорит Пригожин, фанерный маршал, он еще главарь огромной мафиозно-экономической группы. И люди, желавшие сместить и Шойгу, и Герасимова и выйти из войны, они в качестве бонусов видели разгром этой империи того же Шойгу, не говоря уже о путинских богатствах. А вот смотрите, вчера, дума приняла декрет, резолюцию, позволяя губернаторам во всех регионах создавать, по сути, их частные военные компании.

Зачем скажем красноярскому губернатору частная военная компания? Он что - с Украиной будет в Красноярске воевать? Нет, он в Красноярске будет сражаться за Красноярский алюминиевый завод, которым он владеет и не хочет отдать никаким конкурентам. В России вот эта стадия перехода с империалистически-мафиозной очень благоприятна Украине тем, что все больше людей в России, обладающих властью и собственностью, задумываются уже не над геополитическими фантазиями, а над гораздо более реальными вещами - сохранением своей огромной собственности в стране , проигравшей войну.

А возможно, это феодальная повинность, которая накладывается на губернаторов, готовить, раскатывать и раскочегаривать так называемый мобрезерв на местах для того, чтобы в случае чего затыкать им кровавые дыры на фронте. Или в случае чего стабилизировать того или иного кавказского князька типа Кадырова, и не только его, также это может вписываться в путинский сценарий так называемой затяжной долгой войны, но тут начали гореть патриоты. В кавычках конечно, речь идет о военном преступнике Стрелкове-Гиркине. Начали гореть на работе – взяли, выдернули, зафиксировали. Хотя Гиркин уже годы просился, так сказать, в тюрьму или к пуле. Но нет, произошло это сейчас. Почему сейчас?

А потому что… Очень много неправильных оценок, почему арестован Гиркин. Доходит до того, что вот где-то он там недостаточно уважительно отозвался о Кабаевой. Да уж Путину, простите, наплевать на эту Кабаеву. Сейчас гораздо важнее ставки. Гиркин как раз самый верный поклонник Путина. Мы же помним, как в самое тяжелое время Гиркин говорил, что, мол, при всех моих претензиях к Путину... он дал правильную оценку бунту Пригожина. Он повторил мои слова, что

Пригожин - это рупор, это фронтмен гораздо более влиятельной силы тех людей, которые хотят закончить войну капитуляцией и выходом из войны.

Он рассказывал правду о Пригожине. Пригожин выполнял очень правильную миссию. Ну и, чтобы ответить на все вопросы сразу, я скажу, что за его спиной стоял никто другой, как Юрий Ковальчук, ближайший друг Путина. Этот Ковальчук был идеологом не только войны в Украине, но и мировой войны. Он внушал Путину идеи о мировом господстве, о победе над Западом, о реванше за поражение Советского Союза. Сейчас он понял, что эта война проиграна. Она была проиграна уже в первую неделю войны, когда Путин не смог взять Киев. И он понимает, что нужно спасать то, что есть. Надо спасать огромную собственность. И проблему для них, для этой "партии почетной капитуляции", составляет где-то процентов 10-15 российского населения. Это совершенно вот эти Z-долбанутые. Да потому что основное население - оно пассивно. Ну, вот, основная путинская масса. Да, они бы с удовольствием посмотрели по телевизору парад победы на Крещатике, но идти и становиться пушечным мясом они не хотят. Они с восторгом встретят декрет новой власти об отказе от приказа о мобилизации. Ну вот, надо работать с этими 10-15% упоротых. Так вот Пригожин с ними и работает, работал и продолжает. Он ведь для них герой, он противовес Путину, настоящий боец. Но ведь он-то, если смотреть внимательно на его риторику, как это сделали, например, такие люди, как Гиркин, как руководител спецслужб Великобритании и Соединенных Штатов господин Мур, господин Бернс, как Пионтковский, как и некоторые другие наши коллеги, которые такую же точку зрения придерживаются, например, Латынина, Каспаров, Фейгин. И вот мы все, включая Гиркина, мы разглядели этот маневр Пригожина, что он работает на капитуляцию. И Гиркин это разоблачает в своей лекции 12 июля, а через 2 дня его арестовали. Его арестовала другая партия. Я же говорю, что в России двоевластие. Те, кто держит в темнице и мучает Суровикина, – это ближайшие поклонники Путина. Именно "партия почетной ничьей" за то, что он явно сочувствовал Пригожину. А вот самого Гиркина арестовала и добьет, конечно, в тюрьме другая партия – эта "партия почетной капитуляции", которую он громко пытался разоблачить, обращаясь к тем же упоротым патриотам. Но человеку предлагали пожизненное в Гааге, прекрасная камера, комфортная, там, я не знаю, с интернетом, библиотекой, бассейном.

Библиотеку, которую читал Милошевич.

… два раза в воскресенье. Милошевич дурак. Он умолял. Он сердечник. Я его прекрасно понимаю. У меня тоже заболевание. Нам нужно принимать 5-6 лекарств. Он прекратил их принимать в надежде на ухудшение состояния. И что под это ухудшение его переведут на лечение в Москву… Вот… Гиркин бы прекрасно провел остаток жизни в этой камере. А в Москве, в России его тоже приговорили к пожизненному. Вот только это пожизненное будет более коротким. Уверяю вас, Суровикина может когда-нибудь и выпустят из тюрьмы, а вот Гиркина они прибьют.

И тут ключевой момент, почему они процессуально не пошли по более короткому пути? И потом и объяснили, как отставной эфэсбэшный подполковник или полковник Гиркин объелся, не знаю, несвежей скумбрией.

Извините, Антон, но я не понимаю, почему международные инстанции сейчас, когда уже вроде бы можно, Гиркин же приговорен к пожизненному. И когда международный суд в Гааге обращался к российским властям, ответ был, что мы не знаем его местонахождение.

Сейчас же он в руках российских властей, самое время предложить его выдачу. Для отбывания наказания в Гааге напоминать надо. Другое дело, что именно это ускорит его счастливый конец в российской тюрьме.

Может это означает, что как раз освободилось вакантное место одного из лидеров упорных военкоров и так далее? Понимаем, что сейчас Крым начинает играть в социально-политическую инженерию, и таким образом вместо Гиркина они вытащат еще какого-нибудь военного преступника, только более послушного, чтобы он готовил вокруг себя черную сотню.

Мы знаем такого кандидата, который будет вести за собой черную сотню в сторону Кремля. Конечно, это наш замечательный Рогозин, он отчаянно именно этой роли добивается, но у него тоже много недоброжелателей в Кремле. Он уже получил один выстрел в задницу где-то там на Донбассе, может получить в какое-то более уязвимое место.

Если возвращаться к истории с Пригожиным, Вагнером и белорусским кейсом, с одной стороны мы услышали блеяние Путина о том, как Польша собирается снова там что-то делить, абсолютный бред, с другой стороны, понимаем, что не зря они перебросили туда несколько тысяч своих, так сказать, де-факто ничейных горлорезов из "Вагнера". То есть они находятся на территории Беларуси легально, с другой стороны, они могут осуществлять те или иные провокационно-процессуальные действия. В частности, пытаясь расшатать ситуацию на границе. Помним, как пару лет назад Путин с такой же целью использовал так называемых бедных сирийских беженцев, усиленных представителями курдских боевых группировок.

Вы знаете, ради Бога, я мечтаю о том, чтобы Пригожин или кто-нибудь полезли в Польшу или в Литву. Во-первых, их немедленно там ликвидируют. Но во-вторых, это будет, наконец повод, по которому мы можем проверить. Я думаю, вся Украина устала уже от этих заявлений Байдена, Столтенберга. Помните, вот ноябрь, декабрь, январь, перед началом войны, как каждый день они выходили и гордо заявляли, почему-то им понравилась эта фраза: "Мы будем бороться за каждый дюйм натовской территории, на которую распространяется эта Article 5". И у меня есть такая властная интенция. И за каждый дюйм они будут сражаться на пляжах, и так далее пришло их.

Они Черчилля просто начитались, не хватает какой-то такой собственной интенции и за каждый дюйм они будут сражаться, на пляжах и так далее, и пошло-поехало .

Но они всегда отмечали это, "на что распространяется Article 5". Но это было прямое приглашение двинуться на Украину. Мы будем бороться за каждый дюйм натовской территории. А за Украину мы не будем сражаться. Более того, как теперь выяснилось, скандальное такое устное соглашение, которое не записали на бумаге, было заключено во время визита Бернса 2 ноября 2021 года, его переговоры с Нарышкиным, а затем его телефонные разговоры с Путиным. Я цитирую еще раз эту скандальную статью News Week от 8 июля, до сих пор не опровергнутую американским руководством. Бернс пообещал, что американцы будут, то есть он уже знал, что будет война, и он с Нарышкиным договорился о каких-то правилах этой войны, и основным правилом, которое он гарантировал, было то, что украинцы не будут наносить удары по российской территории. И мы видим уже 600 дней американцы все время произносят раз за разом какие-то оговорки о том, чтобы ни в коем случае не носить удары по российской территории. Но это совершенно нелогично с военной точки зрения, а также совершенно неэтично, конечно, с нравственной стороны. Когда уничтожают города Украины, когда разрушают инфраструктуру, гибнут мирные жители, Белый дом, все повторяет: мы не одобряем, мы не поощряем, мы препятствуем ударам Украины по российской территории, в том числе по военным целям .

Но мы понимаем, почему в Вашингтоне избрали именно такую риторику. Потому что с одной стороны приближается избирательный цикл, а в отличие от России в США выборы состоятся, мы видим, насколько активизировался Трамп и его вся свора. И я думаю, что именно поэтому Вашингтон пытается как-то очень корректно разруливать этот момент угрозы эскалации. Потому что те или иные "реднеки" всерьез думают в категориях возможного возобновления атомной войны.

Да нет, Антон, хуже. Они уже не боятся, я уже говорил об этом, никто не боится ядерной войны. Они долгое время, вот сейчас у них другая такая фенечка, не на официальном уровне, но мы сами читали уже массы таких публикаций, что нам невыгодна такая сокрушительная, абсолютная победа Украины, потому что она приведет к падению власти в России, начнется российская смута, гражданская война на территории 11 часовых поясов и так далее. Но она уже идет. Вы ведь не видите, что это гражданская война. Это мафиозная война идет, чтобы вы там ни придумывали. Повторяется тот же мотив. Это ирония истории, но мы все помним знаменитое выступление президента Буша-отца в Верховной Раде Украины в августе 1991 года ни в коем случае не объявлять независимость, а то начнется такая смута, гражданская война и так далее. Они придумывают. Они не знают, какую причину придумать, но их спрашивают очень резко сейчас и американская пресса и республиканцы в конгрессе, почему вы не даете Attacms? А вот у нас есть сколько-нибудь штук, нам не хватит. На что вам не хватит? Если с Китаем вам не хватит, так война с Китаем решается сейчас в Украине.

Если Украина, одержавшая сокрушительную победу, нанесет унизительное поражение Путину, это лучший способ предотвратить любые авантюры китайцев.

Они уже никогда не полезут. А так, если Украина не выдержит, или вы навяжете ей какой-нибудь позорный мир, тогда ждите. Ждите через 2 месяца атаки Китая на Тайвань, потому что у него будет уверенность. Или когда немцы говорят, вот Зеленский сказал, мне нужно 50 "петриотов". Конечно, нужно 50 "петриотов", два-три – это только на Киев. А в Одессе, Харькове? Так немцы ему ответили, да что вы, у нас в Германии всего 30. А нахрен вам понадобятся вот эти 30? Украина сейчас защищает вас. Отправьте все эти 30, чтобы Украина одержала такую победу над Россией, чтобы вам никогда в истории будущей не понадобилась противовоздушная оборона. Как-то эти вещи не доходят до высшего политического руководства ни Соединенных Штатов, ни Европы. Мне кажется, украинскому руководству и обществу надо эти вопросы задавать так же резко, как это мы делаем с вами. Тем более что создан совет НАТО – Украина, вот там надо задать эти вопросы нашим союзникам. И последнее, представьте себе, чтобы во время Второй мировой войны вдруг Черчилль и Рузвельт начали предлагать: вот вы знаете, россияне отступают, они вот уже в Сталинград отступили, не лучше ли им заключить соглашение с немцами, пойти на перемирие, не лучше ли посредников отправить от Ватикана. Нет, этим государствам, людям в голову не приходило. Какими бы ни были тяжелыми поражения Советского Союза, ответы были - значит, надо прислать больше, еще больше самолетов, больше танков, больше нефти, больше алюминия.

Союзники как раз себя вели очень четко. Но мы хорошо помним, Андрей Андреевич, кто был готов подписывать сепаратный мир с Гитлером, - Сталин. И для этого использовалась его резидентура на Западе, засылали посла, но Гитлер не пошел на это.

В этом и парадокс. А у нас, наоборот, у нас наши союзники заставляют нас подписать сепаратный мир с новым Гитлером. Это ведь абсурд. И это, Слава Богу, многие понимают на Западе и в конгрессе. Я сейчас надеюсь, что значит надеюсь, оно так и сформулировано. Республиканцы приняли верное решение в стратегической избирательной кампании атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украины.

Я думаю, что у них сейчас проблемы найти сильнейшего кандидата. Ни Трамп, ни Десантис не подходят для этой роли.

Потому что сейчас очевидно, что есть сильный проукраинский кандидат, он выигрывает выборы у Байдена, обвиняя его в беспозвоночности. И приведет в конгресс большинство республиканцев. Очень интересное явление - в последние дни резко растет рейтинг республиканской кандидатки - замечательной женщины, Ники Хейли. Мы помним, что она была представительницей США в ООН и она ушла из администрации Трампа, разойдясь с ним по внешнеполитическим вопросам. Вот она сейчас уже обошла в некоторых штатах, согласно опросу общественного мнения, Десантиса, оказавшегося никаким кандидатом. Ну, а я думаю, что Трамп в конце концов не выйдет на республиканскую гонку. Вот у республиканцев большой шанс взять себе Белый дом и конгресс, выбрав себе четкую украинскую позицию.