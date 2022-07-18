Об этом сообщили в телеграм-канале NEXTA .

В Ленинградской области вертолет росгвардии Северо-Западного военного округа совершил "отрицательный взлет". Пилот неуклюже посадил военную машину в поле, накренив ее на бок. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Добавим, 16 июля российские вертолеты Ка-52 пытались атаковать ВСУ в Херсонской области.