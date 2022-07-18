В России военный вертолет "прилег" в поле во время посадки
Инцидент произошел в Ленинградской области
Об этом сообщили в телеграм-канале NEXTA .
В Ленинградской области вертолет росгвардии Северо-Западного военного округа совершил "отрицательный взлет". Пилот неуклюже посадил военную машину в поле, накренив ее на бок. По предварительной информации, обошлось без жертв.
- Добавим, 16 июля российские вертолеты Ка-52 пытались атаковать ВСУ в Херсонской области.
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