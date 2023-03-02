В России во время испытаний на Ульяновском авиазаводе взорвался военно-транспортный самолет Ил-76МД
Во время испытаний военного транспортника на Ульяновском авиазаводе в РФ один человек погиб, 6 травмированы
Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что на Ульяновском авиазаводе с помощью мощной струи сжатого воздуха тестировали фюзеляж Ил-76МД на крепость. Проверку борт провалил.
В результате произошла разгерметизация, а затем полное разрушение воздушного судна.
Один человек погиб, еще шестеро пострадали. Их госпитализировали.
В настоящее время на предприятии ОАО "Ил-Авиастар" проводится проверка.
- Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва , были повреждены российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 и снегоуборочная техника. После взрывов прибыли самолеты российского центра обслуживания А-50. Впоследствии по подозрению в причастности задержали по меньшей мере 6 человек.
- Российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи атаковали двумя дронами, переносившими взрывчатку, сообщила группа ByPol.
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