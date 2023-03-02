Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что на Ульяновском авиазаводе с помощью мощной струи сжатого воздуха тестировали фюзеляж Ил-76МД на крепость. Проверку борт провалил.

В результате произошла разгерметизация, а затем полное разрушение воздушного судна.

Один человек погиб, еще шестеро пострадали. Их госпитализировали.

В настоящее время на предприятии ОАО "Ил-Авиастар" проводится проверка.