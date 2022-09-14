Об этом сообщают российские СМИ.

По словам обозревателя издания Александра Гамова, Владимир Сунгоркин умер во время командировки в Хабаровском крае из-за инсульта. В то же время, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц написал, что главный редактор был в отпуске и проводил его с друзьями в тайге на Дальнем Востоке.

Владимир Сунгоркин работал главным редактором "Комсомольской правды" с 1997 года, а с 1998 года возглавлял совет директоров издания. С 2006 года являлся членом общественного совета при минобороны РФ. Радио Свобода пишет, что после распада СССР Сунгоркин стал владельцем издания и превратил его в один из первых в России таблоидов. Газета была одной из самых тиражных в мире, на пике заявлялось о распространении более 35 млн экземпляров в день. В 2017 году Сунгоркин продал свой холдинг близкому к Кремлю миллиардеру Григорию Березкину.

При президентстве Владимира Путина "Комсомольская правда" поддерживала курс Кремля. Сайт газеты – наиболее посещаемый из частных СМИ в России, его ежемесячно читают 65 млн пользователей.

В 2014 году российский диктатор Владимир Путин наградил Владимира Сунгоркина орденом "За заслуги перед Родиной" IV степени. В апреле 2022 года Евросоюз включил главного редактора Комсомольской правды в санкционный список и назвал его одним из главных действующих лиц в российской пропаганде.

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