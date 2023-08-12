В России в Уссурийске прорвало дамбу из-за обилия осадков

Об этом сообщает РИА Новости и ТГ-канал Baza .

Отмечается, что в пятницу в городе выпало 117 миллиметров осадков, при месячной норме 120-130 миллиметров.

Также позже издание отметило, что уровень воды стабилизировался, но ситуация напряжена, 11 сел округа остаются подтопленными.

Тг-канал Baza пишет, что в городе затоплены десятки зданий, улицами плавают дома. Также затопил город Спасск-Дальний - в жилых домах воды набралось до пояса.