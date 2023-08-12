В России в Уссурийске прорвало дамбу из-за обилия осадков
В российском городе Уссурийск, Приморский край, прорвало дамбу, возведенную для сдерживания паводка. В результате затопило много домов
Об этом сообщает РИА Новости и ТГ-канал Baza .
Отмечается, что в пятницу в городе выпало 117 миллиметров осадков, при месячной норме 120-130 миллиметров.
Также позже издание отметило, что уровень воды стабилизировался, но ситуация напряжена, 11 сел округа остаются подтопленными.
Тг-канал Baza пишет, что в городе затоплены десятки зданий, улицами плавают дома. Также затопил город Спасск-Дальний - в жилых домах воды набралось до пояса.
- 10 июля в российском Сочи произошли сильные дожди и ливни. На улицах водой снесло автомобили, а в городе сработала сирена.
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