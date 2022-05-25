В России в турборежиме был принят закон об отмене возрастного предела для контрактной службы

Об этом сообщает Интерфакс.

Предыдущий крайний возраст для заключения первого контракта на службу составил 40 лет – сейчас все ограничения сняты.

Законопроект обосновывает отмену возрастного ограничения тем, что российской армии нужны "высокопрофессиональные специалисты", которым обычно более 40 лет.

Отмена возрастного ограничения "будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, в первую очередь родственных гражданскому (медицинскому обеспечению, инженерным, техническому обслуживанию, эксплуатации, связи и др.), на военную службу по контракту", считают авторы законопроекта.

Отметим, о катастрофической нехватке личного состава в армии России говорят сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину, когда она понесла колоссальные потери и стало ясно, что война затянется. Ожидалось , что Путин даже объявит общую мобилизацию 9 мая. Однако этого не было сделано, но вовлечение россиян в армию происходит скрытыми методами.

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