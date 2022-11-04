В России в течение суток произошло два инцидента с пассажирскими самолетами

Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

2 ноября самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" сел в аэропорту Иркутска с заторможенными колесами. В результате произошло разрушение пневматиков всех четырех колес основных опор шасси.

Самолет около 12 часов оставался на взлетно-посадочной полосе, блокируя работу аэропорта.

У самолета Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, вылетевшего 3 ноября из Сочи в Уфу, треснуло лобовое стекло. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Борт приземлился в аэропорту Сочи. Пассажиры находятся в зоне ожидания вылета до окончания проверки всех систем самолета.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

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