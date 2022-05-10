В России в течение дня уже пять губернаторов ушли со своих должностей

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил покинуть пост главы региона, сообщили во вторник в пресс-службе обладминистрации.

"Я покидаю пост губернатора", - процитировали в пресс-службе слова Жвачкина, обратившегося к жителям Томской области.

Он объяснил, что является одним из старейших губернаторов, в январе ему исполнилось 65 лет, поэтому "надо давать дорогу молодым".

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил в своем телеграмм-канале во вторник, что покидает свой пост.

"В связи с приближающимся окончанием срока полномочий в должности губернатора (...) мною принято (...) решение оставить должность губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне", - написал Васильев, обращаясь к жителям Кировской области.

В свою очередь губернатор Рязанской области Николай Любимов не будет выдвигаться на должность главы региона на следующий срок, он написал об этом на своей странице во "ВКонтакте".

"Приближается срок истечения моих полномочий. Принял ответственное решение – не выдвигаться на должность губернатора на следующий срок", – заявил Любимов.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что решил досрочно сложить полномочия.

"Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона", - приводятся слова Радаева в телеграмм-канале его пресс-службы во вторник.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев также заявил, что попросил президента РФ об отставке.

"В связи с истечением срока полномочий главы республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку", - написал Евстифеев в своем телеграмм-канале во вторник.

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