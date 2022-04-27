В России в этом году ожидают падения добычи нефти на 17%, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Министерства экономики и сообщение министра финансов РФ Антона Силуанова.

Масштабы падения производства станут самыми крупными с 1990-х годов, когда нефтяная промышленность России пострадала от нехватки инвестиций.

Согласно документу, добыча российской нефти может снизиться до уровня 433,8 – 475,3 млн. тонн (8,68 млн – 9,5 млн баррелей в сутки) в 2022 году с 524 млн тонн в 2021 году.

Это станет самым низким показателем с 2003 года, когда добыча российской нефти составила 421 млн тонн. Соответствующую цифру в 17% озвучил Силуанов вечером в среду.

В этом году также ожидается снижение экспорта нефти и газа, свидетельствует документ. Экспорт нефти из РФ сократится в этом году в диапазоне 213,3 – 228,3 млн тонн (4,27 – 4,57 млн баррелей в сутки) с 231 млн тонн в 2021 году.

Добыча нефти в России начала снижаться в марте и упала примерно на 7,5% к середине апреля.

Также вопрос о нефтяном эмбарго сейчас обсуждается в контексте следующего пакета санкций против России. США и ЕС рассматривают три варианта введения новых энергетических ограничений.

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