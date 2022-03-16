В России уже сегодня могут объявить дефолт, – Bloomberg

О трех сценариях развития событий размышляют аналитики агентства Bloomberg, информирует Еспресо.TV

16 марта – это день, когда Россия должна выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 миллионов долларов США. Именно от результатов этого дня будут зависеть дальнейшие дефолтные перспективы России.

"Дефолт России в конце 1990-х годов был вызван внутренним долгом. Поэтому дефолт в иностранной валюте станет первым в истории после революции 1917 г., когда большевики отказались признать долги царя", - отмечают аналитики и говорят о трех сценариях возможного дефолта.

Сценарий №1. Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах. Это поможет временно предотвратить долговой кризис. Однако дальше инвесторы будут ждать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля. И если долларов на эту выплату уже не хватит, это станет новой датой возможного дефолта РФ.

Сценарий №2. Россия погашает долларовые облигации в рублях. Некоторые контракты по облигациям предусматривают такую возможность, но не облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта. И именно поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом.

Еще 14 марта Минфин РФ дал платежное поручение о выплатах 16 марта купонного дохода по облигациям на 117,2 млн. долларов США. Но в ведомстве не указали, в какой валюте будут выплачены деньги. В то же время в РФ утвердили Временный порядок выплат по долгам государства в иностранной валюте, разрешающий выплаты в рублях.

Сценарий №3. Россияне вообще не будут платить. Тогда у РФ будет тридцатидневный льготный период. Если до 15 апреля РФ не заплатит, наступит классический жесткий дефолт. В таком случае для России будет заблокирован доступ к финансированию.

Как говорят аналитики, реализация и второго и третьего сценария приведет к волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около 150 млрд долларов США. В настоящее время долг по облигациям России составляет 39,9 млрд. долларов США, долги российских компаний в иностранной валюте – 105 млрд. долларов США, в том числе:

"Газпрому" – 25,5 млрд долларов США;

РЖД – 4,9 млрд долларов США;

ЛУКОЙЛа и Сбербанка – по 3 млрд долларов США.

Напомним, вчера ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России.

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