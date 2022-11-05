В России уже началась борьба не за победу в войне, а за удержание власти, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский считает, что падение Херсона и ответные атаки по российским городам ракетами ATACMS кардинально изменят политическую ситуацию в России
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы видим атаки Кадырова и Пригожина на российских генералов. Путин спустил этих собак, чтобы в общественном сознании вину за поражения под Киевом и Харьковом переложить на военных. Полная аналогия с гитлеровскими временами! Путин спустил умышленно этих псов, чтобы они убеждали народ в том, что виноваты генералы. Но псы уже выросли в больших волков, показывающих клыки самому Путину", - подчеркнул Пионтковский.
Политолог добавил, что в России уже началась борьба не за то, как победить Украину, а за то, как удержать власть и собственность в терпящей поражение стране.
"В России уже идет борьба, как захватить власть в терпящей поражение стране. Об этом думают не только Пригожин с Кадыровым. То есть атмосфера гражданской войны между вооруженными отрядами элиты нагнетается уже сейчас. А освобождение Херсона станет триггером конфликта", - отметил Пионтковский.
- Российские оккупанты пытаются использовать мобилизованных, чтобы возобновить наступление в Донецкой области, но это не будет иметь успеха.
- Россия, вероятно, пытается обеспечить военную подготовку для текущей мобилизации и ежегодного осеннего призыва, однако не имеет ресурсов на подготовку внутри собственной страны
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