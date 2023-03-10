Чтобы не было сомнений, в России уже ищут исторические примеры, как поступать после военного поражения. Аналогии и приемы видно в разных углах, включая архивы богатого катастрофами царского опыта.

"Идеальным" вариантом в одном из каналов назвали ответ царских переговорщиков по требованию репараций японцам после поражения в русско-японской войне 1904-05 года.

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Ответ российских уполномоченных 12 августа / 30 июля 1905 г. на мирные условия, предложенные Японией:

"Только проигравшие страны возмещают военные расходы, но Россия не побеждена. Ни одна страна не может признать себя такой, если ее территория была едва атакована врагом. Даже если бы Япония захватила весь Приморский край, жизненные силы России не понесли бы никакого вреда, и она бы продолжала борьбу".

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"Только если победные японские войска, вторгнутся внутрь России, тогда нация могла бы понять, почему поднят вопрос о возмещении военных расходов".

"Российские уполномоченные считают своим долгом обратить внимание японских уполномоченных на то, что даже на Парижском конгрессе, состоявшемся после взятия Севастополя (Крымская война 1853-56 годов), союзники решили не поднимать вопрос о возмещении военного ущерба".

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Одним словом, самые сообразительные уже готовятся. Но нам подобный вариант не подойдет. Россия заплатит за все.

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Об авторе. Данило Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике

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