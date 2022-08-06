Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Они же даже добавляют острастки тому обстоятельству, что Херсон будет освобожден Вооруженными силами Украины. Вот так, показывая свой страх перед возможной деоккупацией, освобождением Херсона, они же только добавляют ощущения тревоги. То есть, если это произойдет, обвал будет еще сильнее, потому что они его уже подготовили своими реакциями. То есть боясь этого, передислоцируя туда войска, пытаясь контрнаступать. Они планируют двинуться вперед, пока ВСУ будут заниматься попыткой отразить эту новую атаку, таким образом оттянется момент возможного начала операции по деоккупации правого берега Днепра", - пояснил Фейгин

Политик отметил, что битва за Херсон будет определяющей в российско-украинской войне

"Я думаю, что это ключевой момент в этой ситуации, потому что все понимают, что битва за Херсон будет определяющей в этой войне. Если Украине действительно удастся деоккупировать Херсон, тогда возникает вопрос: а зачем тогда все это? Зачем положены десятки тысяч жизней, если вы не в состоянии были даже защитить захваченный в первые недели войны Херсон? Встает вопрос, ради чего вся эта история начиналась, если вы и Киев не захватили, и Херсон не удержали?Да, в этом есть опасность перебрасывания трансформации на внутренний контур , чтобы свое наэлектризованное пропагандой население вдруг испытало такое разочарование – как же так? Что же это такое?У нас тут солдаты гибнут, а вы и военные никакие, и стратеги никудышные, да еще и весь мир теперь против Москвы. И все это, безусловно, влияет на страхи, добавляет страху Кремлю", - добавил он.