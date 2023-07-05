Об этом информирует источник росСМИ.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов покинул свой пост. Его место занял Андрей Кондрашов, с 1992 года работавший заместителем генерального директора Всероссийской государственной телерадиокомпании.

В июле 2016 года Кондрашов стал руководителем дирекции "Вести", в 2018 году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК, ведущей пропагандистское направление холдинга. В 2018 году был пресс-секретарем избирательного штаба российского диктатора Владимира Путина на выборах.

В 2015 году снял псевдодокументальный фильм "Крым. Путь на родину" якобы о событиях на полуострове во время временной аннексии в 2014 году. А в 2018 году – фильм "Путин" о жизни тирана. В 2022 году его включили в санкционный список Канады, в этом году - и ЕС.

Сообщается, что Сергей Михайлов руководил пропагандистским агентством с 2012 года. До 2004 года работал в рекламных агентствах. В 2005 году стал начальником отдела по связям с общественностью РЖД и членом правления компании. На нее наложили санкции Швейцария, Канада, Великобритания и Украина.