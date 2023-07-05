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В России уволили гендиректора пропагандистского агентства ТАСС, его место занял экс-пресс-секретарь избирательного штаба Путина

5 июля, 2023 среда
14:11
Мир

Сергей Михайлов ушел с поста генерального директора ТАСС. Его преемником стал Андрей Кондрашов, работавший заместителем гендиректора ВГТРК

Об этом информирует источник росСМИ.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов покинул свой пост. Его место занял Андрей Кондрашов, с 1992 года работавший заместителем генерального директора Всероссийской государственной телерадиокомпании.

В июле 2016 года Кондрашов стал руководителем дирекции "Вести", в 2018 году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК, ведущей пропагандистское направление холдинга. В 2018 году был пресс-секретарем избирательного штаба российского диктатора Владимира Путина на выборах.

В 2015 году снял псевдодокументальный фильм "Крым. Путь на родину" якобы о событиях на полуострове во время временной аннексии в 2014 году. А в 2018 году – фильм "Путин" о жизни тирана. В 2022 году его включили в санкционный список Канады, в этом году - и ЕС.

Сообщается, что Сергей Михайлов руководил пропагандистским агентством с 2012 года. До 2004 года работал в рекламных агентствах. В 2005 году стал начальником отдела по связям с общественностью РЖД и членом правления компании. На нее наложили санкции Швейцария, Канада, Великобритания и Украина.

  • В декабре 2022 года в Лондоне был арестован и освобожден под залог российский олигарх Фридман. NCA провело в лондонском элитном районе Пимлико масштабную операцию по аресту российского бизнесмена.
  • Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен были готовы продать свои доли в "Альфа-банке" за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
  • В начале апреля Великобритания сняла с Фридмана два из трех обвинений.
  • В конце мая Рада проголосовала закон, который позволит национализировать "Сенс банк" (бывший "Альфа-банк"). В середине июня подписал его президент.
  • 30 июня лидеры ЕС поддержали идею использования замороженных активов РФ в интересах Украины.
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