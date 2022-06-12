В России увеличилось количество десантных кораблей в Черном море
Флот РФ в Черном море увеличился на 2 больших десантных корабля
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям 4 ВДК", - говорится в отчете "Юга".
Украинцам также напомнили, что сейчас побережье Черного моря – это не зона отдыха.
"Южные побережья сегодня – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, следовательно – и зона опасности. Запрещен выход из объектов базирования и от берега, использование и передвижение маломерных плавсредств в Днестровском лимане и на входе в него, на реках Днестр. и Турунчук, а также в украинской части Кучурганского водохранилища. Приближение на расстояние до 100 м и проход под мостами через Днестровский лиман и реку Днестр строго запрещено", - отметили в ОК.
- 11 июня российский агрессор ударил по пригороду Николаева из "Урагана".
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