Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на 2 больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям 4 ВДК", - говорится в отчете "Юга".

Украинцам также напомнили, что сейчас побережье Черного моря – это не зона отдыха.

"Южные побережья сегодня – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, следовательно – и зона опасности. Запрещен выход из объектов базирования и от берега, использование и передвижение маломерных плавсредств в Днестровском лимане и на входе в него, на реках Днестр. и Турунчук, а также в украинской части Кучурганского водохранилища. Приближение на расстояние до 100 м и проход под мостами через Днестровский лиман и реку Днестр строго запрещено", - отметили в ОК.

11 июня российский агрессор ударил по пригороду Николаева из "Урагана".

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