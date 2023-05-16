Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"К сожалению, россияне смогли увеличить производство ракет "Кинжал". Если исходить из тех данных, которые озвучивал министр обороны Украины Резников, то к началу мая этого года у россиян было 80 ракет такого типа. Из этого следует, что они смогли увеличить производство этих ракет с 1-2 единиц до 10 в месяц, однако, к нашему счастью, ограничительным фактором, сдерживающим более массированное использование этих ракет, является малое количество носителей для "кинжалов" в РФ", - пояснил Киричевский.

Эксперт пояснил, что сложная конструкция ракет Х-47М2 "Кинжал" не позволяет запуск с какого-либо бомбардировщика

"Дело в том, что ракета "Кинжал" сконструирована так, что ее можно запустить только с самолета МиГ-31К. Россияне хотели адаптировать эти ракеты к самолету Су-22М3, но у них ничего не получилось. Однако, вполне возможно, что готовятся и ремонтируют имеющиеся у них Миг-31К для того, чтобы одновременно запустить по территории Украины несколько десятков ракет "Кинжал", - добавил он.