В России увеличили производство ракет "Кинжал" до 10 единиц в месяц, - военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщил, что россияне смогли увеличить мощности для производства более 10 ракет Х-47М2 "Кинжал" в месяц
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"К сожалению, россияне смогли увеличить производство ракет "Кинжал". Если исходить из тех данных, которые озвучивал министр обороны Украины Резников, то к началу мая этого года у россиян было 80 ракет такого типа. Из этого следует, что они смогли увеличить производство этих ракет с 1-2 единиц до 10 в месяц, однако, к нашему счастью, ограничительным фактором, сдерживающим более массированное использование этих ракет, является малое количество носителей для "кинжалов" в РФ", - пояснил Киричевский.
Эксперт пояснил, что сложная конструкция ракет Х-47М2 "Кинжал" не позволяет запуск с какого-либо бомбардировщика
"Дело в том, что ракета "Кинжал" сконструирована так, что ее можно запустить только с самолета МиГ-31К. Россияне хотели адаптировать эти ракеты к самолету Су-22М3, но у них ничего не получилось. Однако, вполне возможно, что готовятся и ремонтируют имеющиеся у них Миг-31К для того, чтобы одновременно запустить по территории Украины несколько десятков ракет "Кинжал", - добавил он.
- В ночь на 16 мая Россия совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев, с использованием одновременно дронов, крылатых и баллистических ракет - она стала восьмой с начала месяца. Падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.
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