В России утверждают, что Шойгу якобы побывал на территории Украины
В министерстве обороны России заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы посетил участок фронта на территории Украины
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
Отмечают, что Шойгу якобы посетило Лиманское направление фронта. Он наградил российских солдат орденами "за заслуги перед Отчизной", георгиевский крест и медали "За отвагу", а также именным оружием.
Также Шойгу сообщили , что немецкие танки Leopard еще якобы не дошли до линии боевого столкновения.
- 19 марта российские государственные информагентства утверждали , что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.
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