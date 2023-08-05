В России утверждают, что Шойгу якобы побывал на территории Украины

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Отмечают, что Шойгу якобы посетило Лиманское направление фронта. Он наградил российских солдат орденами "за заслуги перед Отчизной", георгиевский крест и медали "За отвагу", а также именным оружием.

Также Шойгу сообщили , что немецкие танки Leopard еще якобы не дошли до линии боевого столкновения.