В России утверждают, что отвели часть войск от границы с Украиной
В России заявили, что отвели часть военных от границы с Украиной в места постоянной дислокации
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что 10 тыс. военных возвращает Южный военный округ после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крыма, Абхазии и Южной Осетии.
"Более 10 тыс. военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовку проходили батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ПВО.
- Напомним, 23 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал президента РФ Владимира Путина увести войска от украинской границы.
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