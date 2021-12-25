В России утверждают, что отвели часть войск от границы с Украиной

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что 10 тыс. военных возвращает Южный военный округ после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

"Более 10 тыс. военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовку проходили батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ПВО.