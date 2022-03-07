В России утвердили список "недружественных стран"
Российское правительство утвердило список "недружественных стран", куда попали все государства ЕС, США, Канада, Япония, Южная Корея и другие
Об этом говорится в пресс-релизе правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал "список иностранных государств и территорий, осуществляющих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия".
В список вошли все государства Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония
В Москве заявили, что российские граждане и компании, имеющие валютные долги перед зарубежными кредиторами из "перечня недружественных стран", смогут расплатиться с ними в рублях.
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