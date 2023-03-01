Об этом сообщает российское информагентство.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил проверку РУДН и подчеркнул "виновные будут наказаны".

Заместитель главы ведомства Константин Могилевский сказал: "Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирование которого под этими флагами убивают, совершенно недопустимо и не имеет отношения к популяризации подлинной малороссийской культуры".

В конце февраля в Российском университете дружбы народов прошли выставки земляческих организаций университета, в частности, на показе украинского землячества вывесили флаги Украины – напротив поздравлений с днем защитника отечества.

Эту выставку согласовал проректор по работе со студентами РУДН Сергей Базавлук, рассказала одна из студенток, пишет Meduza. После первых публикаций против университета выступили пропагандисты и патриотические телеграмм-каналы.

28 февраля Студенческий совет РУДН выпустил заявление: реакция на проведение выставок земляческих организаций "не порождает никаких эмоций, кроме ужаса и непонимания", во время войн люди всегда "оставались людьми", а в возрасте расцвета технологий и глобализации они не должны становиться заложниками информационной войны.

"Мы, студенты международного университета страны, не готовы закрывать глаза на притеснения и подавление других по национальному признаку", - говорится в заявлении.

Раньше РУДН уже проводил выставки украинской культуры.