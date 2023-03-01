В России устроили проверку вуза из-за выставки украинской культуры с национальным флагом
Министерство науки и высшего образования РФ организовало проверку университета дружбы народов, где провели выставки земляческих организаций университета, в том числе Украины
Об этом сообщает российское информагентство.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил проверку РУДН и подчеркнул "виновные будут наказаны".
Заместитель главы ведомства Константин Могилевский сказал: "Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирование которого под этими флагами убивают, совершенно недопустимо и не имеет отношения к популяризации подлинной малороссийской культуры".
В конце февраля в Российском университете дружбы народов прошли выставки земляческих организаций университета, в частности, на показе украинского землячества вывесили флаги Украины – напротив поздравлений с днем защитника отечества.
Эту выставку согласовал проректор по работе со студентами РУДН Сергей Базавлук, рассказала одна из студенток, пишет Meduza. После первых публикаций против университета выступили пропагандисты и патриотические телеграмм-каналы.
28 февраля Студенческий совет РУДН выпустил заявление: реакция на проведение выставок земляческих организаций "не порождает никаких эмоций, кроме ужаса и непонимания", во время войн люди всегда "оставались людьми", а в возрасте расцвета технологий и глобализации они не должны становиться заложниками информационной войны.
"Мы, студенты международного университета страны, не готовы закрывать глаза на притеснения и подавление других по национальному признаку", - говорится в заявлении.
Раньше РУДН уже проводил выставки украинской культуры.
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