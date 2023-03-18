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В России упростили выход из украинского гражданства для тех, кто взял паспорт РФ

18 мартa, 2023 суббота
12:54
война с Россией

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру выхода из украинского гражданства для обладателей российских паспортов

Об этом сообщили на сайте Кремля.

По закону украинское гражданство будет отменено сразу после того, как человек подаст соответствующее заявление в министерство внутренних дел РФ. Закон вступит в силу через 90 дней после его публикации.

Также подавшим заявление на выход из украинского гражданства запрещено будет использовать любые документы, удостоверяющие гражданство Украины. В частности, речь идет о паспортах.

"Если условия будут нарушены, то заявление отзывается. Повторно его можно будет подать только через 10 лет", - говорится в сообщении.

В то же время заявление на ребенка младше 14 лет могут подавать родители или опекуны.

  • 14 марта госдума России приняла законопроект, согласно которому украинцы, получившие на временно оккупированных территориях российские паспорта, могут выйти из украинского гражданства после подачи соответствующего заявления в российские органы власти. Впоследствии МЗС Украины заявило, что никчемный закон России о выходе из украинского гражданства жителей временно оккупированных территорий является грубым нарушением права.
Украина
Россия
Владимир Путин
оккупированные территории
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