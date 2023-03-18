В России упростили выход из украинского гражданства для тех, кто взял паспорт РФ

Об этом сообщили на сайте Кремля.

По закону украинское гражданство будет отменено сразу после того, как человек подаст соответствующее заявление в министерство внутренних дел РФ. Закон вступит в силу через 90 дней после его публикации.

Также подавшим заявление на выход из украинского гражданства запрещено будет использовать любые документы, удостоверяющие гражданство Украины. В частности, речь идет о паспортах.

"Если условия будут нарушены, то заявление отзывается. Повторно его можно будет подать только через 10 лет", - говорится в сообщении.

В то же время заявление на ребенка младше 14 лет могут подавать родители или опекуны.