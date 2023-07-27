Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское МЧС.

Известно, что вертолет Ми-8 вспыхнул во время захода на посадку в населенном пункте Тюнгур Республики Алтай.

Шестеро погибли, семеро пострадали в результате катастрофы. Всего на борту было 3 члена экипажа и 12 пассажиров, вероятно, туристы.

В настоящее время информации об их состоянии нет.

Как пишет ТАСС , причиной аварии стали электрические провода, за которые и зацепился вертолет. Согласно данным телеграм-канала Mash авиакатастрофа произошла недалеко от села Тюнгур.