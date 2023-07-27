В России упал вертолет Ми-8: шесть погибших и семь пострадавших
27 июля стало известно, что на Алтае упал вертолет Ми-8. В результате шесть человек погибли, семеро потерпели поражение
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское МЧС.
Известно, что вертолет Ми-8 вспыхнул во время захода на посадку в населенном пункте Тюнгур Республики Алтай.
Шестеро погибли, семеро пострадали в результате катастрофы. Всего на борту было 3 члена экипажа и 12 пассажиров, вероятно, туристы.
В настоящее время информации об их состоянии нет.
Как пишет ТАСС , причиной аварии стали электрические провода, за которые и зацепился вертолет. Согласно данным телеграм-канала Mash авиакатастрофа произошла недалеко от села Тюнгур.
- Также 27 января стало известно, что в аэропорту Внуково в РФ, упал и повредил винт вертолет Ми-8 специального летного отряда "Россия", подчиняющегося Управлению делами президента РФ.
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