В России упал истребитель

Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа армии РФ, информирует Еспресо.TV.



Самолет упал в Охотское море, летчик катапультировался. Его оперативно нашла поисковая группа и доставила на аэродром.



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По официальной информации, угрозы здоровью пилота нет.



Как отмечается, при выполнении плановых полетов у боевой машины отказал двигатель. По какой причине это произошло неизвестно.



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