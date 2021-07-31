В России упал истребитель
В Хабаровском крае РФ в субботу, 31 июля 2021 года, потерпел катастрофу истребитель Су-35 российской армии
Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа армии РФ, информирует Еспресо.TV.
Самолет упал в Охотское море, летчик катапультировался. Его оперативно нашла поисковая группа и доставила на аэродром.
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По официальной информации, угрозы здоровью пилота нет.
Как отмечается, при выполнении плановых полетов у боевой машины отказал двигатель. По какой причине это произошло неизвестно.
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