В России умер ученый-физик, арестованный по подозрению в госизмене
Арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался в Москве
Об этом сообщают российские СМИ.
Колкер скончался в реанимации одной из московских больниц 3 июля. Его туда привезли из следственного изолятора.
О задержании Колкер стало известно на этой неделе. По данным семьи ученого, после ареста по санкции суда в Новосибирске его доставили в Москву.
Дмитрий Колкер страдал раком в тяжелой стадии и был задержан в больнице по обвинению в государственной измене.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное