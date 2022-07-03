Об этом сообщают российские СМИ.

Колкер скончался в реанимации одной из московских больниц 3 июля. Его туда привезли из следственного изолятора.

О задержании Колкер стало известно на этой неделе. По данным семьи ученого, после ареста по санкции суда в Новосибирске его доставили в Москву.

Дмитрий Колкер страдал раком в тяжелой стадии и был задержан в больнице по обвинению в государственной измене.

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