В России умер разработчик ракет "Калибр"

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Павел Камнев, которому было 85 лет, скончался 9 января. Причины его смерти не называют.

Камнев был научным руководителем концерна "Алмаз-Антей", разрабатывающим вооружение для российской противовоздушной обороны.

По информации росСМИ, Камнев является автором более двадцати изобретений, соавтором более 300 научно-технических отчетов, являлся членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Он создатель семейства ракет "Калибр", которыми россияне активно обстреливают украинскую территорию.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023-го Россия выпустила по Украине 591 крылатую ракету "Калибр", в РФ осталось еще 9% таких ракет.

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