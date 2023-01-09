В России умер разработчик ракет "Калибр"
В России умер Павел Камнев – разработчик крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Павел Камнев, которому было 85 лет, скончался 9 января. Причины его смерти не называют.
Камнев был научным руководителем концерна "Алмаз-Антей", разрабатывающим вооружение для российской противовоздушной обороны.
По информации росСМИ, Камнев является автором более двадцати изобретений, соавтором более 300 научно-технических отчетов, являлся членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Он создатель семейства ракет "Калибр", которыми россияне активно обстреливают украинскую территорию.
- По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023-го Россия выпустила по Украине 591 крылатую ракету "Калибр", в РФ осталось еще 9% таких ракет.
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