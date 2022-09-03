Об этом сообщает Институт изучения войны .

В ISW обращают внимание, что российская исследовательская организация "Левада" 1 сентября опубликовала результаты опроса, указывающие на то, что хотя большинство россиян все еще поддерживают военные действия в Украине, общественная поддержка войны постепенно снижается.

В "Леваде" заявили, что общая поддержка войны в Украине за лето существенно не изменилась: 76% респондентов одобряют действия российских войск – 46% категорически поддерживают и 30% поддерживают. 48% опрошенных считают нужным продолжение войны против Украины. В то же время опрос показал, что 44% респондентов выступают за мирные переговоры, а большинство среди них составляют молодые россияне в возрасте 18-39 лет.

Американские аналитики подчеркнули, что в марте 2022 года "Левада" сообщала, что решительно поддерживают военные действия России в Украине 53% респондентов, но к августу процент в этой категории снизился до 46%.

"Это незначительное падение, которое принципиально не повлияет на способность кремля вести войну. Однако уменьшение поддержки и усталость от войны, вероятно, все больше будут препятствовать усилиям россиян по вербовке и формированию сил для боевых действий в Украине", - пришли к выводу в ISW.

30 марта "Левада" опубликовала результаты опроса, согласно которому поддержка российского диктатора Владимира Путина достигла 83%.

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