В России уменьшился процент граждан, категорически поддерживающих войну в Украине - ISW
Количество россиян, категорически поддерживающих войну против Украины, упало по сравнению с мартом на 7%
Об этом сообщает Институт изучения войны .
В ISW обращают внимание, что российская исследовательская организация "Левада" 1 сентября опубликовала результаты опроса, указывающие на то, что хотя большинство россиян все еще поддерживают военные действия в Украине, общественная поддержка войны постепенно снижается.
В "Леваде" заявили, что общая поддержка войны в Украине за лето существенно не изменилась: 76% респондентов одобряют действия российских войск – 46% категорически поддерживают и 30% поддерживают. 48% опрошенных считают нужным продолжение войны против Украины. В то же время опрос показал, что 44% респондентов выступают за мирные переговоры, а большинство среди них составляют молодые россияне в возрасте 18-39 лет.
Американские аналитики подчеркнули, что в марте 2022 года "Левада" сообщала, что решительно поддерживают военные действия России в Украине 53% респондентов, но к августу процент в этой категории снизился до 46%.
"Это незначительное падение, которое принципиально не повлияет на способность кремля вести войну. Однако уменьшение поддержки и усталость от войны, вероятно, все больше будут препятствовать усилиям россиян по вербовке и формированию сил для боевых действий в Украине", - пришли к выводу в ISW.
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30 марта "Левада" опубликовала результаты опроса, согласно которому поддержка российского диктатора Владимира Путина достигла 83%.
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