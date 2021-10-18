В России ученик шестого класса устроил стрельбу в школе

Об этом сообщают российские СМИ.

Ученик шестого класса произвел два выстрела в стену и потолок, после чего его задержали. В результате инцидента, произошедшего в начале обучения, никто не пострадал.

Во время стрельбы в школе находились более 300 учеников и 30 педагогов. Все они самостоятельно покинули здание.

Подростка разоружила директор школы, уговорив его зайти на беседу к себе в кабинет. Школьник вел себя неадекватно. Он выкрикивал несвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога".

Сам подросток заявил, что в школе его травили. По предварительным данным, оружие подросток взял у отца.