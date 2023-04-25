Об этом пишет телеграм-канал Baza.

В Калужской области несколько релейных шкафов подожгли 13 и 16 апреля у станции Воротынск. После этого сотрудники ФСБ задержали подозреваемых – троих парней и девушку.

В Подмосковье утром 23 апреля на перегоне "Раменское - Бронницы" подожгли один шкаф, а еще два облили неизвестной жидкостью. На всех трех позже обнаружили следы взлома – при этом раскрыть шкафы поджигателям не удалось.

Также поджог обнаружили ночью 25 апреля на переезде "Бекасово-1 – Пожитково". Неизвестные раскрыли трансформаторный релейный шкаф и полностью его сожгли. При этом они вскрыли аккумуляторный шкаф, но его поджигать не стали.

В Кемеровской области ночью 23 апреля на перегоне между станциями Анжерская и Челы задержали 19-летнего парня и 22-летнюю девушку, безрезультатно пытавшихся поджечь пять релейных шкафов. Позже молодые люди рассказали, что действовали по заданию человека из телеграма – за поджог он пообещал заплатить 35 тысяч рублей.

В Новосибирске горящий релейный шкаф был замечен ночью 23 апреля на перегоне между станциями Сеяч и Бердск. Огонь удалось быстро потушить и на движение поездов это не повлияло. Поджигателей не нашли.