В России участились случаи поджога релейных шкафов на железной дороге
В России начали массово поджигать релейные шкафы – всего за несколько дней атакам подверглись железные дороги в четырех регионах
Об этом пишет телеграм-канал Baza.
В Калужской области несколько релейных шкафов подожгли 13 и 16 апреля у станции Воротынск. После этого сотрудники ФСБ задержали подозреваемых – троих парней и девушку.
В Подмосковье утром 23 апреля на перегоне "Раменское - Бронницы" подожгли один шкаф, а еще два облили неизвестной жидкостью. На всех трех позже обнаружили следы взлома – при этом раскрыть шкафы поджигателям не удалось.
Также поджог обнаружили ночью 25 апреля на переезде "Бекасово-1 – Пожитково". Неизвестные раскрыли трансформаторный релейный шкаф и полностью его сожгли. При этом они вскрыли аккумуляторный шкаф, но его поджигать не стали.
В Кемеровской области ночью 23 апреля на перегоне между станциями Анжерская и Челы задержали 19-летнего парня и 22-летнюю девушку, безрезультатно пытавшихся поджечь пять релейных шкафов. Позже молодые люди рассказали, что действовали по заданию человека из телеграма – за поджог он пообещал заплатить 35 тысяч рублей.
В Новосибирске горящий релейный шкаф был замечен ночью 23 апреля на перегоне между станциями Сеяч и Бердск. Огонь удалось быстро потушить и на движение поездов это не повлияло. Поджигателей не нашли.
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