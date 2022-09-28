В России у летучих мышей нашли новый штамм коронавируса

Об этом сообщает Science Alert.

Новый вирус, известный как "Хоста-2", подобно SARS-CoV-2, покрыт шиповидными белками, позволяющими ему заражать клетки человека, используя те же "входы". Беспокойство ученых вызывает то, что вирус устойчив к моноклональным антителам и сывороткам, которые производятся после вакцинации от коронавируса.

Другими словами, победить новый вирус с помощью существующих методов нельзя. Против него не эффективны даже антитела, появившиеся после заражения штаммом "Омикрон".