В России у летучих мышей нашли новый штамм коронавируса
Ученые обнаружили у летучих мышей, живущих в России, новый опасный штамм коронавируса, исследователи призывают к скорейшей разработке универсальной вакцины
Об этом сообщает Science Alert.
Новый вирус, известный как "Хоста-2", подобно SARS-CoV-2, покрыт шиповидными белками, позволяющими ему заражать клетки человека, используя те же "входы". Беспокойство ученых вызывает то, что вирус устойчив к моноклональным антителам и сывороткам, которые производятся после вакцинации от коронавируса.
Другими словами, победить новый вирус с помощью существующих методов нельзя. Против него не эффективны даже антитела, появившиеся после заражения штаммом "Омикрон".
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