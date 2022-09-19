Об этом сообщает The Guardian .

В письме УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Петракова обвинили в дискриминации россиян и несоблюдении политического нейтралитета. Заместитель секретаря РФС Денис Рогачев в качестве доказательства привел заявления тренера о намерении взять в руки оружие и призывы исключить всех россиян из международных спортивных соревнований.

В РФС их считают нарушением кодекса ФИФА и УЕФА, запрещающими дискриминацию любой страны, однако не упоминают о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

В УЕФА пока не отреагировали на письмо РФС.

2 мая УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от турниров в сезоне 2022/2023.

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