В России требуют дисквалифицировать тренера сборной Украины Петракова за высказывания о войне
Российский футбольный союз направил в УЕФА письмо с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова за высказывания о войне
Об этом сообщает The Guardian .
В письме УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Петракова обвинили в дискриминации россиян и несоблюдении политического нейтралитета. Заместитель секретаря РФС Денис Рогачев в качестве доказательства привел заявления тренера о намерении взять в руки оружие и призывы исключить всех россиян из международных спортивных соревнований.
В РФС их считают нарушением кодекса ФИФА и УЕФА, запрещающими дискриминацию любой страны, однако не упоминают о полномасштабном вторжении РФ в Украину.
В УЕФА пока не отреагировали на письмо РФС.
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2 мая УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от турниров в сезоне 2022/2023.
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