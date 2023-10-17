"В России точно безопаснее, он подаст документы на паспорт": отец футболиста "Шахтера" U-19 дал интервью пропагандистам
Юрий Роспутько, отец полузащитника "Шахтера" U-19 Александра Роспутька, подтвердил, что его сын находится в России и вскоре подаст документы на паспорт страны-террористов
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство Regnum.
"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтера". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о просьбе политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как это сделал бы на своей родине в Донецке. Сейчас Сашу ни в одной команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим",- сказал Юрий Роспутько - отец беглого футболиста.
История исчезновения Роспутька в Европе
После матча юношеской лиги УЕФА между "Антверпеном" и донецким "Шахтером", на борту самолета, на котором украинская команда должна была вернуться домой, внезапно не оказалось 19-летнего полузащитника Александра Роспутька.
Оперативно произошли поиски футболиста. Однако в аэропорту удалось обнаружить лишь аккуратно составленную форму игрока. Хавбек удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.
"Брутальный футбол" и главный редактор "Профутбол Digital" Владимир Зверев поделились информацией, что Александр Роспутько находится в РФ.
После этого клуб "Звезда" из Санкт-Петербурга, которому приписывали контакты с футболистом, опубликовал официальное заявление по Роспутьку. Он якобы попросил политическое убежище.
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