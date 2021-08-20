В России телеканал "Дождь" признали "иноагентом"
20 августа запрещенный для трансляции в Украине за признание Крыма российским телеканал "Дождь" признали в РФ иностранным агентом
Об этом сообщает сам телеканал со ссылкой на решение российского Минюста.
Российский Минюст включил "Дождь" в список иноагентов.
Также в список попали сайт "Важные истории", главный редактор издания Роман Анин, и журналисты Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.
Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что "Дождь" "неоднократно попадал в поле зрения комиссии", материалы поступали "от различных организаций и граждан".
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"Месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращения одной из российских НКО. Как видите реакция регулятора поступила", - сказал он.
Весной Минюст внес в реестр СМИ - иноагентов издание "Медуза". После этого большинство спонсоров отказались работать с изданием, в редакции сократили зарплаты и объявили сбор донатов. Через несколько недель в реестр внесли издание VTimes, основанное в прошлом году бывшими журналистами "Ведомостей". Вскоре проект закрылся.
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