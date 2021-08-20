В России телеканал "Дождь" признали "иноагентом"

Об этом сообщает сам телеканал со ссылкой на решение российского Минюста.



Российский Минюст включил "Дождь" в список иноагентов.

Также в список попали сайт "Важные истории", главный редактор издания Роман Анин, и журналисты Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Алеся Мараховская и Ирина Долинина.



Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что "Дождь" "неоднократно попадал в поле зрения комиссии", материалы поступали "от различных организаций и граждан".



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"Месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращения одной из российских НКО. Как видите реакция регулятора поступила", - сказал он.



Весной Минюст внес в реестр СМИ - иноагентов издание "Медуза". После этого большинство спонсоров отказались работать с изданием, в редакции сократили зарплаты и объявили сбор донатов. Через несколько недель в реестр внесли издание VTimes, основанное в прошлом году бывшими журналистами "Ведомостей". Вскоре проект закрылся.

31 мая в РФ прекратило работу электронное издание NEWSru: журналисты заявили , что закон об иноагентах был одной из причин закрытия

10 июня Европарламент принял резолюцию, которая требует от России отменить "закон об иноагентах"