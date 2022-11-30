Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

Скибицкий отмечает, что "пауза" между массированными ракетными ударами РФ по территории Украины происходит по некоторым причинам:

Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары. Во-вторых, это классический подход: изучаются районы и цели, которые будут под поражением. В-третьих, происходит подготовка ракет к боевому применению, их сосредоточение. Все требует времени. А, учитывая то, что запас в Российской Федерации уменьшается, применяются старые ракеты, которые производились и при Советском Союзе, требуется их обслуживание перед использованием", - говорит представитель ГУР.

Он также утверждает, что зафиксировано применение Россией ракет Х-22, и достаточно большой процент из них взрывался даже в воздухе.

Вадим Скибицкий сообщил, что войска РФ используют стратегический запас по некоторым видам вооружения, потому что "30% – порог, который всегда должен оставаться".

Относительно запасов РФ и на сколько их может хватить, представитель ГУР дал такой комментарий:

"Видим по тем обломкам ракет, которые они применяли, что ракеты изготовлены в этом году. На сколько их хватит - зависит от производства. Оно упало по сравнению с довоенным периодом, но из-за обхода экономических санкций Россия еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения по территории Украины".

Представитель ГУР МО также информировал, что Россия транспортировала боеприпасы с территории Беларуси:

"Прежде всего из Беларуси в течение двух месяцев Россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм. Данных по вывозу ракет из Беларуси, тех же Точка-У, нет. Пожалуй, у РФ запасов все еще достаточно, чтобы наносить удары собственным вооружением", - заметил он.

Вадим Скибицкий добавил, что переговоры о поставках вооружения и боеприпасов продолжаются с другими странами. В частности, к самим реактивным системам залпового огня типа "Смерч" и "Ураган". Их производство еще не стало массовым, так что в России существует определенный дефицит.

По информации ГУР, с Ираном проводились переговоры по пополнению российского арсенала вооружения. "Есть проекты соглашений между Россией и Ираном, но сейчас поставки не зафиксированы".

Ранее появилось сообщение от ГУР, что в разведке не видят признаков формирования наступательной группировки в Белоруссии, но угроза сохраняется.

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